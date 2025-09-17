ABD, Hollanda'ya AIM-120C-8 füzesi satışını onayladı

DSCA onayı verildi; sertifikasyon Kongre'ye sunuldu

Pentagon, Hollanda'ya AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze sistemleri ve bağlı teçhizatın olası satışını onayladı.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, kuzeybatı Avrupa ülkesi Hollanda'ya yönelik yeni askeri satışın duyurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, satış onayı verilip gerekli sertifikasyonun ABD Kongresi'ne sunulduğu bildirildi.

Tahmini maliyetin 570 milyon dolar olacağı kaydedilen pakette, ana yüklenici olarak çok uluslu havacılık ve savunma üreticisi RTX Corporation'ın yer alacağı aktarıldı.

"Satış, Hollanda'nın modern ve yetenekli hava-hava mühimmatlarına sahip olmasını sağlayıp, mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitelerini artıracak."