ABD, Hollanda'ya AIM-120C-8 Füzesi Satışını Onayladı

Pentagon, Hollanda'ya AIM-120C-8 orta menzilli füzeleri ve bağlantılı teçhizat satışını onaylayıp sertifikasyonu Kongre'ye sundu; maliyet 570 milyon dolar.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 07:34
ABD, Hollanda'ya AIM-120C-8 Füzesi Satışını Onayladı

ABD, Hollanda'ya AIM-120C-8 füzesi satışını onayladı

DSCA onayı verildi; sertifikasyon Kongre'ye sunuldu

Pentagon, Hollanda'ya AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze sistemleri ve bağlı teçhizatın olası satışını onayladı.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, kuzeybatı Avrupa ülkesi Hollanda'ya yönelik yeni askeri satışın duyurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, satış onayı verilip gerekli sertifikasyonun ABD Kongresi'ne sunulduğu bildirildi.

Tahmini maliyetin 570 milyon dolar olacağı kaydedilen pakette, ana yüklenici olarak çok uluslu havacılık ve savunma üreticisi RTX Corporation'ın yer alacağı aktarıldı.

"Satış, Hollanda'nın modern ve yetenekli hava-hava mühimmatlarına sahip olmasını sağlayıp, mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitelerini artıracak."

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'den BM'nin Gazze'de 'soykırım' Raporuna Sert Tepki
2
İran, Mossad casusu Babek Şehbazi'yi idam etti
3
Adana'da Silahlı Saldırı: Sedat Oyunlu Hayatını Kaybetti
4
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
5
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
6
ABD, Hollanda'ya AIM-120C-8 Füzesi Satışını Onayladı
7
Katar'dan Netanyahu'ya Uyarı: Uluslararası Hukuk İhlali Kabul Edilemez

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa