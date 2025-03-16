ABD, Husilere Yönelik Saldırıları Sürdürecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husilere karşı sürdürülen saldırıların devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 20:06
ABD, Husilere Yönelik Saldırıları Sürdürecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlatılan saldırıların kararlılıkla süreceğini duyurdu. Fox News kanalına konuşan Hegseth, Husilere karşı belirledikleri stratejinin net olduğunu vurguladı.

Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek, ama o zamana kadar bu mücadele amansız bir şekilde devam edecek." diyerek, düşmanlarına karşı kararlılık mesajı verdi.

Bakan, ABD'nin Husilere karşı sürdüğü operasyonların doğrudan ulusal çıkarlarla ilgili olduğunu belirtirken, İran'ın Husilere sürekli olarak destek verdiğinin altını çizdi. "Artık geri çekilseler iyi olur." uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenledikleri hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 101 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Husiler ayrıca, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını bildirmiştir.

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