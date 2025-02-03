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ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, At Sırtında Sınır Devriyelerini İnceledi

Kristi Noem, Meksika sınırında at sırtında devriyeleri gözlemleyerek güvenlik durumunu yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 05:40
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 05:40
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, At Sırtında Sınır Devriyelerini İnceledi

Kristi Noem Sınır Devriyelerini İnceledi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, at sırtında ve kovboy şapkasıyla Meksika sınırında devriyeleri gözlemlemek üzere önemli bir inceleme gerçekleştirdi.

Güney Sınırındaki Görüşmeler

Noem, X hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Bugün güney sınırındayım, neler olup bittiğini ve sınır devriye unsurlarımıza en iyi şekilde nasıl destek olabileceğimizi ilk elden görmek için" ifadelerine yer verdi.

Yayınladığı videoda, Del Rio'da bulunduğunu ve sınır devriyelerini gözlemlemek amacıyla sahadaki güvenlik güçleriyle vakit geçireceğini belirtti. Noem, "Gerçekten hangi zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu ve hangi ek kaynaklara ihtiyaç duyduklarını görüp bu sınırlardan gelen suç aktörleriyle başa çıktığımızdan emin olmalıyız." dedi.

Kovboy Kızı İmajı

ABD basınında Noem'in kendini "kovboy kızı" olarak tanımlaması ve çiftlik anılarını paylaşması dikkat çekiyor. Kristi Noem, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından İç Güvenlik Bakanlığı'na atanmıştı, bu görevde ise sınırlar, siber tehditler ve terörizm gibi konularda önemli bir rol üstleniyor.

Temsilciler Meclisi'nde 8 yıl görev yaptıktan sonra 2018'de South Dakota Valisi olarak seçilen Noem, Trump'ın 2023 yılındaki yeniden seçiliminde de desteğini açıkladı. Ayrıca, geçen yıl yayımlanan "No Going Back" adlı kitabında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile tanıştığını iddia etmesiyle beraber, evcil hayvanı Cricket ile ilgili tartışmalı bir olay da gündeme gelmişti.

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