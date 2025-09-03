ABD İddiası: Batı Şeria İlhakını Engellemeyecek — BAE'den İbrahim Anlaşmaları Uyarısı

Axios tarafından yayınlanan ve iki İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından olası ilhakına karşı durmadığı ve böyle bir adımı engellemeyeceği iddia edildi.

Rubio'nun toplantı açıklamaları

Habere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, özel toplantılarda işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine ABD olarak karşı durmadıklarını ve bunu engellemeyeceklerini dile getirdi.

Beyaz Saray içindeki farklı bakış

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu konuda farklı görüşte olduğunu aktardı. Witkoff'a göre İsrail'in ilhakı, ABD'nin Gazze için savaş sonrası planları üzerinde Arap dünyasıyla işbirliği yapma kabiliyetini zorlaştıracak ve özellikle Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki barış olasılığını zayıflatacaktır.

BAE'den uyarı: İbrahim Anlaşmaları riske girer

Haberde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda İbrahim Anlaşmaları'nın bozulabileceği uyarısını Beyaz Saray'a ilettiği iddia edildi. Üst düzey bir BAE yetkilisi Axios'a yaptığı açıklamada: "Bu planlar hayata geçirilirse BAE-İsrail ilişkilerine ciddi zarar verecek ve bölgesel entegrasyon vizyonundan geriye kalanları onarılamaz şekilde tahrip edecektir."

BAE'nin son dönemde İsrail ile askeri ilişkilerini sürdürmesi dikkati çekiyor; bu nedenle alınan uyarının bölgesel diplomasi açısından önem taşıdığına işaret ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.