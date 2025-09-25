ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı — Alparslan Bayraktar Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile 'Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi.

Türkiye ile ABD arasında sivil nükleer alanda yeni bir adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi.

Bayraktar'ın açıklaması, iki ülke arasında sivil nükleer enerji alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İmzalanan mutabakat zaptı, taraflar arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Mutabakat zaptı ile ilgili kapsam, uygulama takvimi ve teknik detaylara ilişkin açıklamalar yetkili kurumlar tarafından paylaşılacak. Konuyla ilgili ilerleyen dönemde yapılacak resmi bilgilendirmeler takip edilecek.

Enerji gündeminde öne çıkan bu haber, hem ulusal hem de bölgesel enerji politikaları açısından yakından izlenecek bir gelişme niteliği taşıyor.

