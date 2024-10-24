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ABD İstihbarat Komitesinden Kuzey Kore Uyarısı

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda ABD'nin askeri müdahale düşünmesi gerektiği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 23:47
ABD İstihbarat Komitesinden Kuzey Kore Uyarısı

ABD İstihbarat Komitesinin Açıklamaları

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'ya müdahale etmesi durumunda ABD hükümetinin acil askeri eylemler üzerinde düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin Asker Gönderme İhtimali

Turner, yaptığı bir paylaşımda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek vermek amacıyla Ukrayna'ya asker göndermesi ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirdi. “Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'nın egemen topraklarını işgal ederse, ABD'nin bu duruma karşı doğrudan askeri eylemde bulunmayı ciddi şekilde değerlendirmesi gerekecek.” dedi.

ABD'nin Tutumu ve Strateji Önerisi

Turner, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin’in, Kuzey Kore'nin bu hareketlerinin Rusya ile savaş halindeki durum için bir tehdit oluşturabileceğini doğruladığını belirtti. “Başkan Biden yönetiminin, Kuzey Kore birliklerinin çatışmaya girmesinin ABD için bir kırmızı çizgi olduğunu net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore ve Rusya Arasındaki İlişki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve iki ülke arasında geniş kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma ile, taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda diğerinin askeri yardımı taahhüt edilmiştir. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise bu anlaşmayı 'pakt' olarak adlandırmış ve ilişkilerin yüksek bir ittifak düzeyine çıkarıldığını belirtmiştir.

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