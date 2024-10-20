ABD İstihbaratında İsrail’in İran’a Saldırı Hazırlıkları Tartışması

İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

ABD istihbarat belgelerinin, İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlıkları hakkında sızdırıldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İsrail'in saldırı planlarıyla ilgili belgelerin, Tahran ile bağlantılı bir Telegram hesabına ulaştığı öne sürülüyor.

İddialara Göre Sızdırılan Belgeler

İran ile bağlantılı olan Telegram hesabında, "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı bir saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, son derece hassas ve çok gizli bir belgeyi bizimle paylaştı." şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Bu belgelerde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İran'a yönelik saldırı hazırlıkları kapsamında son dönemlerde gerçekleştirdiği bazı operasyonların detaylarına ve mühimmat ikmaline dair bilgiler yer aldığı belirtiliyor.

Askeri Tatbikatlar ve Ciddi Tepkiler

Haberlere göre, belgeler ayrıca İsrail ordusunun, bu hafta İran'a düzenlemeyi planladığı saldırılar için savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle gerçekleştirdiği tatbikatlara dikkat çekiyor.

Bu konuyla ilgili olarak The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, "İsrail savunma teşkilatı sızıntının farkında ve bunu çok ciddiye alıyor," açıklamasında bulundu.

Amerikalı Yetkililerin Değerlendirmesi

Öte yandan, CNN haberine göre, Amerikalı yetkililer olayı "son derece ciddi" olarak nitelendiriyor fakat sızıntının İsrail'in savunma planları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı görüşündeler.

ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı ve emekli CIA görevlisi Mick Mulroy ise sızıntıların, ABD ile İsrail arasındaki güven ilişkisini zedeleyebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.