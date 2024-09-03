Etiyopya Hava Yolları Asmara Uçuşlarını Durdurdu

Etiyopya Hava Yolları Uçuşlarını Durdurdu

Etiyopya Hava Yolları’nın Eritre'ye olan uçuşları geçici olarak durduruldu. Şirket, bu durumu açıklarken, operasyonel zorluklar yaşandığını belirtti.

Zor Çalışma Koşulları

Hava yolları, yaptığı resmi açıklamada "zor çalışma koşulları" nedeniyle Asmara'ya yapılan gidiş-dönüş seferlerinin askıya alındığını vurguladı.

Eritre Hükümetinin Uyarıları

Eritre hükümeti, daha önce Temmuz ayında yaptığı açıklamada, bilet fiyatlarının artması, yolcu bagajlarının çalınması ve sık yaşanan uçuş gecikmeleri gibi sorunlar nedeniyle Etiyopya Hava Yolları’nın seferlerini 30 Eylül itibarıyla durduracağı bilgisini paylaşmıştı.

Geçmişteki Seferler

Etiyopya ile Eritre arasındaki hava seferleri, 20 yıllık bir kesintinin ardından 2018 yılında tekrar başlamıştı. Bu uçuşlar, haftada 5 sefer olarak planlanıyordu.