ABD Karayipler'de Sagitta Tankerine El Koydu — Venezuela Ambargosu

SOUTHCOM, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği belirtilen Liberya bayraklı Sagitta tankerinin Karayipler'de ABD İç Güvenlik Bakanlığı desteğiyle ele geçirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 03:51
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 03:51
ABD Karayipler'de Sagitta Tankerine El Koydu — Venezuela Ambargosu

ABD Karayipler'de Sagitta tankerine el koydu

SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada operasyonun ABD İç Güvenlik Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiği belirtilen Sagitta adlı petrol tankerine Karayipler'de el konulduğunu açıkladı.

Açıklamada, operasyonun ABD İç Güvenlik Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirildiği ve Gemi olaysız bir şekilde ele geçirilmiştir ifadelerine yer verildi.

SOUTHCOM, el koymanın Venezuela petrolüne uygulanan ambargoyu ihlal eden faaliyetlere yönelik kararlılığı gösterdiğini vurguladı ve metinde şu ifadelere yer verildi: ABD Başkanı Donald Trump’ın Karayipler’de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ambargo uygulamasını hiçe sayarak faaliyet gösteren bir başka tankerin ele geçirilmesi, Venezuela’dan çıkan tek petrolün, uygun ve yasal olarak koordine edilen petrol olmasını sağlama kararlılığımızı göstermektedir.

Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun Batı Yarımküre’deki faaliyetlerini sürdüreceği hatırlatılarak Amerikan halkının güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha teyit ediyor, güvenlik ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz denildi.

ABD basını, el konulanın Venezuela bağlantılı 7’nci petrol tankeri olduğunu ve Liberya bayraklı Sagitta adlı geminin Hong Kong merkezli bir şirket tarafından işletildiğini aktardı.

Haberde, geminin en son iki aydan fazla süre önce Kuzey Avrupa'da, Baltık Denizi'nden çıkarken konum bildirdiği belirtildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD’nin yaptırımlarını ihlal eden Sagitta adlı bir petrol...

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD’nin yaptırımlarını ihlal eden Sagitta adlı bir petrol tankerine Karayipler’de el konulduğunu açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya’da Yeni Tren Kazaları: Gelida’da 1 Makinist Öldü, En Az 37 Yaralı
2
Öğrenciler BURULAŞ’ta Hem Eğlendi Hem Öğrendi — 'Raydan Yola' Etkinliği
3
Eskişehir'de İlk Yarım Kat Kornea Nakliyle Adnan Metin Görmesini Yeniden Kazandı
4
Giresun Valisi Mustafa Koç'tan İlk Ziyaret: Topal Osman Ağa'nın Mezarı
5
Nazilli Belediyesi Pirlibey'de 4 Noktada Yol Yenileme Çalışması
6
Ağrı Valiliği'ne Atanan Önder Bozkurt Göreve Başladı
7
AK Parti Meclis Üyesi Nazif Türköz'ün annesi Fatma Türköz vefat etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları