ABD Karayipler'de Sagitta Tankerine El Koydu — Venezuela Ambargosu

ABD Karayipler'de Sagitta tankerine el koydu

SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada operasyonun ABD İç Güvenlik Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiği belirtilen Sagitta adlı petrol tankerine Karayipler'de el konulduğunu açıkladı.

Açıklamada, operasyonun ABD İç Güvenlik Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirildiği ve Gemi olaysız bir şekilde ele geçirilmiştir ifadelerine yer verildi.

SOUTHCOM, el koymanın Venezuela petrolüne uygulanan ambargoyu ihlal eden faaliyetlere yönelik kararlılığı gösterdiğini vurguladı ve metinde şu ifadelere yer verildi: ABD Başkanı Donald Trump’ın Karayipler’de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ambargo uygulamasını hiçe sayarak faaliyet gösteren bir başka tankerin ele geçirilmesi, Venezuela’dan çıkan tek petrolün, uygun ve yasal olarak koordine edilen petrol olmasını sağlama kararlılığımızı göstermektedir.

Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun Batı Yarımküre’deki faaliyetlerini sürdüreceği hatırlatılarak Amerikan halkının güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha teyit ediyor, güvenlik ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz denildi.

ABD basını, el konulanın Venezuela bağlantılı 7’nci petrol tankeri olduğunu ve Liberya bayraklı Sagitta adlı geminin Hong Kong merkezli bir şirket tarafından işletildiğini aktardı.

Haberde, geminin en son iki aydan fazla süre önce Kuzey Avrupa'da, Baltık Denizi'nden çıkarken konum bildirdiği belirtildi.

