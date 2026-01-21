İspanya’da Yeni Tren Kazaları: Gelida’da 1 Makinist Öldü, En Az 37 Yaralı

İspanya’da Gelida ve Girona’daki iki tren kazasında 1 makinist yaşamını yitirdi, en az 37 kişi yaralandı; diğer kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 04:13
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 04:13
İspanya’da ayrı bölgelerde meydana gelen iki tren kazasında 1 makinist hayatını kaybetti, en az 37 kişi yaralandı. Olaylar, ülkenin demiryolu güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Gelida (R4 hattı) kazası

Yerel yetkililer, Barselona bölgesine bağlı Gelida kasabası yakınlarındaki R4 banliyö hattında seyreden bir trenin, hat kenarındaki istinat duvarının şiddetli yağış nedeniyle aniden çökmesi sonucunda raydan çıktığını bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Treni kullanan makinistin olay yerinde hayatını kaybettiği ve kazada en az 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gelida Belediye Başkanı Lluis Valls, yaralılardan 4’ünün durumunun çok ağır, 6’sının ise ciddi olduğunu belirterek, diğer yolcuların hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı. Valls, "Yaşanan trajediye rağmen, kaza Barselona’ya daha yakın bir noktada olsaydı sonuçlar çok daha ağır olabilirdi" dedi.

Blanes — Macanet-Massanes hattında raydan çıkma

Demiryolu işletmecisi Adif, Girona bölgesindeki Blanes ile Macanet-Massanes istasyonları arasında seyreden başka bir trenin de raydan çıktığını duyurdu. Firma, fırtına nedeniyle raylara düşen kaya parçalarının trenin aks kaybetmesine yol açtığını belirtti. Trende bulunan 10 yolcu yara almadan kurtuldu ve bölgedeki seferler geçici olarak durduruldu.

Önceki hızlı tren faciası

İspanya kısa süre önce iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla sarsılmıştı. O kazada en az 42 kişi hayatını kaybetmiş, 100’ü aşkın kişi yaralanmış ve yaşananların ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

