Zelenskiy'den Davos uyarısı: "Gerçek sonuç sağlanırsa Ukrayna orada temsil edilecek"

Yayın Tarihi: 21.01.2026 05:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 05:29
Zelenskiy'nin video mesajı ve Davos vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajda Rusya ile süren çatışmaları ve ülkenin önceliklerini anlattı. Zelenskiy, Davos Zirvesi'ne katılım konusunda net bir şart koyarak, "Eğer Davos formatı bunu, yani Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu gerçek sonuçları sağlarsa, Ukrayna orada temsil edilecek" dedi.

Zelenskiy, "Kimsenin boş siyasete veya sonuç getirmeyen konuşmalara ihtiyacı yok" ifadesiyle uluslararası platformların somut destek vaatlerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Shahed saldırıları ve hava savunması

Başkan, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, özellikle enerji altyapısının Shahed tipi insansız hava araçlarının hedefi olduğunu söyledi. "Kiev en zor durumda. Hava kuvvetlerinin Shahed dronlarına karşı yürüttüğü operasyonlar tatmin edici değil" diyen Zelenskiy, önleme unsurlarının, mobil ateş gruplarının ve F-16’ların varlığına rağmen hava savunmasının çalışma biçiminde değişiklik gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy ayrıca, "Hava savunma füzelerine her gün ihtiyaç duyuluyor. Silahlara her gün ihtiyaç duyuluyor. Onarım çalışmaları ve stoklar için gerekli ekipmanlara her gün ihtiyaç duyuluyor" sözleriyle sürekli desteğin önemini öne çıkardı.

İç koordinasyon ve enerji altyapısına odaklanma

Zelenskiy, çatışma bölgelerindeki durum, toparlanma süreci ve kaynakların seferber edilmesi için yetkililerle özel bir koordinasyon toplantısı yaptığını belirtti. Ülke içindeki duruma odaklanılması gerektiğini söyleyerek, tüm yetkililerin, yerel yönetimlerin ve devlet ile enerji şirketlerinin yöneticilerinin sahada olması gerektiğini vurguladı.

Başkan, sadece Kiev’de akşam saatleri itibarıyla bir milyondan fazla kişinin elektriksiz olduğunu ve 4 bin binada ısınma konusunda sorun yaşandığını aktararak, ihtiyaç sahibi bölgelere destek sağlanması için koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tüm güçlerin seferber edilmesi çağrısı

Zelenskiy, nitelikli uzmanların sürece dahil edilmeye devam edeceğini söyleyerek, "Şu anda tüm güçler Ukrayna için seferber edilmelidir. Öyle de olacak" dedi. Davos Zirvesi'ne katılım kararının, uluslararası platformlardan alınacak somut desteklere bağlı olacağını tekrar etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya karşı savaşı sürdürebilmek için devamlı bir...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya karşı savaşı sürdürebilmek için devamlı bir savunma desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Eğer Davos formatı bunu, yani Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu gerçek sonuçları sağlarsa, Ukrayna orada temsil edilecek. Kimsenin boş siyasete veya sonuç getirmeyen konuşmalara ihtiyacı yok" açıklamasında bulundu.

