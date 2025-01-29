ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Çıkma Çağrısı Yaptı

ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Terk Çağrısı Yaptı

ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde meydana gelen çatışmalar ve başkent Kinşasa'da patlak veren protestoların ardından vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Kinşasa Büyükelçiliği'nden Yapılan Açıklama

ABD'nin Kinşasa Büyükelçiliği, başkentte artan şiddet olayları nedeniyle ABD vatandaşlarının güvenlik gerekçesiyle Kongo'yu terk etmelerini değerlendirmeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca, N'Djili Uluslararası Havalimanı'nın ticari uçuşlara açık olduğu belirtildi. Ancak, büyükelçiliğin bir sonraki talimata kadar kapalı olacağı kaydedildi.

Protestolar ve Şiddet Olayları

Kinşasa'nın çeşitli bölgelerinde toplanan kalabalık gruplar, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun Goma'yı kuşatmasını protesto etti. Göstericiler, isyancılara destek verdiği öne sürülen Ruanda'ya karşı da tepkilerini dile getirdi. Öfkeli kalabalık, uluslararası toplumun seyirci kalmasını eleştirerek Ruanda, Fransa, Belçika ve Kenya'nın büyükelçiliklerini ateşe verdi. Bunun yanı sıra ABD ve Japonya'nın büyükelçiliklerine saldırı girişiminde bulunuldu.

Kongo'daki İnsani Kriz ve Yerinden Olmalar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda devam eden çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirirken, son olarak Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatarak yaklaşık 1 milyon nüfuslu kentin altyapısını zarar görmesini sağladı. Goma Havalimanı'nın kontrolü de M23 tarafından ele geçirildi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir dille reddetti. 23 Mart 2009'da bölgedeki güvenliği sağlamak için imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonucu M23, bu isyan hareketinin bir parçası olarak ortaya çıktı ve zamanla bu adla anılmaya başlandı. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.