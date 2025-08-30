DOLAR
ABD Kongre Heyeti Refah Sınır Kapısı'ndaki İnsani Yardımları İnceledi

ABD Kongresi heyeti, Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır tarafında bekletilen insani yardımların tutulduğu Refah Sınır Kapısı depolarını inceledi.

ABD Kongre Heyeti Refah Sınır Kapısı'ndaki Depolarda İnceleme Yaptı

Ziyaretin ayrıntıları

Kahire el-İhbariye televizyonunun haberine göre, ABD Kongresi'nden bir heyet, Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere Mısır tarafında bekletilen insani yardımları incelemek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında heyet, Kuzey Sina vilayetindeki lojistik merkezlerde, Gazze'ye gönderilmesi planlanan insani yardım malzemelerinin tutulduğu depolarda incelemelerde bulundu.

Karşılanma ve yetkili açıklamaları

Heyet, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Halid Mucavir tarafından karşılandı. Haberde, ziyaretin İsrail'in yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Tümgeneral Halid Mucavir, kanala yaptığı açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafının hiçbir zaman kapatılmadığını vurgulayarak, “İsrail engelleri kaldırırsa binlerce tır bölgeye girmeye hazır.” dedi.

Mucavir, 5 binden fazla yardım tırının lojistik merkezlerde beklediğini aktardı ve “İsrail’in engellemeleri sebebiyle Gazze için gönderilen gıda maddeleri bozuluyor.” ifadelerini kullandı.

