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ABD Kongresi'nde Oy Sayım Süreci Devam Ediyor

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında Temsilciler Meclisi ve Senato sandalye mücadelesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 07:55
ABD Kongresi'nde Oy Sayım Süreci Devam Ediyor

ABD Kongresi İçin Oy Sayım Süreci Sürüyor

ABD'de gerçekleştirilen kongre seçimlerinde oy sayım işlemleri devam ediyor. Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler şu ana kadar 160, Demokratlar ise 107 sandalye kazanmış durumda. Toplam 435 sandalyenin sahiplerinin belirleneceği seçimlerde, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmek için yarış sürdüğü gözlemleniyor.

Senato Seçimlerinde Rekabet

Senato seçimlerinde de yoğun bir rekabet sürüyor. Halen 100 sandalyeden 34’ünün belirleneceği bu süreçte, Cumhuriyetçiler 48, Demokratlar ise 37 sandalye elde etti. West Virginia’da Cumhuriyetçi Jim Justice, Demokrat rakibinin önünde yer alarak partisine yeni bir sandalye kazandırdı.

Vermont’tan Bernie Sanders Yine Kazandı

Vermont eyaletinden bağımsız aday Bernie Sanders, Senato seçimlerinde rahat bir galibiyet elde etti. Sanders, geçmişte İsrail’e silah göndermeye karşı duruşuyla ön plana çıkmıştı. Bunun yanı sıra Connecticut’tan Demokrat Chris Murphy ve Massachusetts’ten Demokrat Elizabeth Warren da senatörlük ipini göğüsledi.

Kongre Seçimlerinin Önemi

Kongre seçimleri, Cumhuriyetçi ve Demokrat partiler arasında büyük bir rekabete sahne olurken, seçim sonuçları ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde etkiliyor. Temsilciler Meclisi’nde her eyaletin nüfusuna oranla temsilcileri bulunuyor ve kalabalık nüfuslu eyaletler daha fazla temsilciye sahipken, az nüfuslu olanlar en az bir temsilci barındırıyorlar. 100 senatörden 50’sinin her biri eyaletlerden oluşmakta ve bu seçimde 34 senato koltuğunun sahibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

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