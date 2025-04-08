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ABD'li Kongre Üyesi Tlaib, Trump'ı İsrail'e Silah Ambargosu Uygulamaya Çağırdı

Kongre üyesi Rashida Tlaib, Trump yönetimine ABD vatandaşlarını koruma ve İsrail'e silah göndermeme talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 02:34
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 02:34
ABD'li Kongre Üyesi Tlaib, Trump'ı İsrail'e Silah Ambargosu Uygulamaya Çağırdı

Demokrat Kongre Üyesi Rashida Tlaib'den Trump Yönetimine Çağrı

ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, Başkan Donald Trump yönetimini sert bir şekilde eleştirerek, ABD vatandaşlarını koruma ve İsrail'e silah göndermeme çağrısında bulundu.

İsrail Ordusunun Saldırısı

Tlaib, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, ABD vatandaşı Ümer Muhammed Saade Rabi'yi hedef alarak ateş açtığı ve 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olayına dikkat çekti.

Tlaib, Trump yönetiminin sorumluluğunun vatandaşlarını korumak olduğunu vurgulayarak, "Aksine onların katillerini silahlandırıyoruz. Hemen şimdi silah ambargosu" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan'da Batı Şeria'daki Turmusayya kasabasında düzenlenen saldırı sonucunda Rabi'nin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Ayrıca, yine aynı kasabada Filistinlilerin topraklarını ele geçiren İsrailliler tarafından açılan ateş sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmış, yaralıların Ramallah'taki Istishari Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilmiştir.

Artan Gerilim

İsrail'in, Gazze Şeridine yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'te başladığı tarihten itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda büyük bir artış yaşanmaktadır.

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