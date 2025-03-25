ABD'li Öğrenci, Filistin Destekli Karpuz Dilimini Boyatan Lise Yönetimine Dava Açtı

Bir lise öğrencisi, Filistin'e destek için çizdiği karpuz dilimini boyayan okul yönetimine dava açtı. İfade özgürlüğü ihlali iddiasıyla hareket eden öğrenci, maddi tazminat talep ediyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:02
ABD'li Öğrenci, Filistin Destekli Karpuz Dilimini Boyatan Lise Yönetimine Dava Açtı

ABD'nin Brooklyn bölgesinde bir lise öğrencisi, Filistin'e destek amacıyla otopark alanına çizdiği karpuz dilimini ve kefiyeyi boyayan Half Hollow Hills West Lisesi yönetimine dava açtı. Öğrencinin açtığı dava, Brooklyn Federal Mahkemesi'ne sunuldu ve okul yönetiminin bu eyleminin öğrencinin ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine ve duygusal travmaya yol açtığına dikkat çekildi.

Dava dosyasında, ismi belirtilmeyen öğrencinin çizdiği karpuz dilimi ve kefiye tasarımlarının, Filistinlilerle dayanışmanın bir ifadesi olarak değerlendirildiği yer aldı. Öğrencinin avukatı, okul müdürünün öğrenciyi 'sorguladıktan ve tehdit ettikten' sonra resmin üstünü kapatma eylemini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Öğrencinin ebeveynleri, resmin kaldırılmasının hiçbir şekilde tartışılmadan yapıldığını ve bu durumun diğer öğrenciler ve bölge sakinleri ile paylaşılmadığını belirtti. Dava, ayrıca maddi tazminat talep ediyor.

Dava dosyasında, Filistin'e destek için yapılan karpuz dilimi ve kefiye sembollerinin kaldırılmasının, okul faaliyetlerini aksatma tehdidi ya da başkalarının haklarına zarar verme endişesi taşımadığı ve okulun geçmişte benzer tartışmalı konularda bu tür çalışmalara izin verdiği vurgulandı.

Long Island'daki lise son sınıf öğrencisi, okul geleneğini yerine getirerek arkadaşlarıyla birlikte otoparkı süsleyip, Filistin direnişinin sembolleri olan karpuz dilimi ile kefiye çizmiş ve üstüne 'Barış Üzerinize Olsun' yazmıştı. Ancak Half Hollow Hills West Lisesi yönetimi, Eylül 2024'te bu resmin üzerini boyayarak 'tartışmalı siyasi konularda tarafsızlık' ilkesini gözettiğini açıklamıştı.

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