ABD'li Öğretmen Daniel Santiago: 'Ayşenur Hala Hayatta Olabilirdi'

ABD'li Öğretmen Daniel Santiago'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Batı Şeria'da yaşanan olaylar sırasında yaralanan Daniel Santiago, "Eğer gereken önlemler alınsaydı, Ayşenur belki de bugün hayatta olabilirdi," dedi.

Gösteri Sırasında Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından yaralanan 33 yaşındaki lise öğretmeni, yaşadığı korkunç deneyimi AA’ya aktardı. "Büyük bir patlama sesi duydum ve bacağıma bir şeyin geldiğini hissettim" diyen Santiago, yaşadığı anları unutamıyor.

Filistin Meselesine Farkındalık

New Jersey'deki Jersey City'de öğretmenlik yapan Daniel, Filistin'deki durumu daha iyi anlamak için 'Faz3a Global' Dayanışma Grubu ile Batı Şeria'ya gitmeye karar verdi. "Sanki dünyada hiç bir şey olmuyormuş gibi ders vermek zordu" diyen Santiago, bu durumu eleştirdi.

Ayşenur'un Ölümü ve Duyarsızlık

Daniel Santiago, 6 Eylül'de Batı Şeria'da vurularak hayatını kaybeden Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için "Eğer vurulduğumda bu durum gündeme gelseydi, belki Ayşenur hala burada olurdu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Çifte Standartları

Filistin'deki durum üzerine ABD hükümetinin tepkisini eleştiren Santiago, "ABD, bazı Amerikan vatandaşlarını diğerlerinden daha değerli gördüğünü sergiliyor" dedi. Ayrıca, ABD'nin incelediği durumlardaki çifte standardı kınadı.

Askeri Desteğin Eleştirisi

Santiago, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin kanlı sonuçlar doğurduğunu, bunu her gün gördüklerini belirterek "ABD, bu soykırıma sadık bir suç ortağı" diye ekledi.

Yardım Politikaları Üzerine Notlar

Son olarak, Santiago, ABD'nin kendi vatandaşlarına sınırlı yardımda bulunduğunu, ama yurt dışındaki savaşlar için milyarlarca dolar harcadığını vurguladı. "Burada insanlar acı çekerken, biz savaşlar için para gönderiyoruz" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan ABD'li lise öğretmeni Daniel Santiago, yaşadıklarını AA’ya anlattı. Santiago, “Eğer o zaman yetkililer gerekeni yapsaydı, Ayşenur (Ezgi Eygi) bugün belki yaşıyor olurdu.” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan ABD'li lise öğretmeni Daniel Santiago, yaşadıklarını AA’ya anlattı. Santiago, “Eğer o zaman yetkililer gerekeni yapsaydı, Ayşenur (Ezgi Eygi) bugün belki yaşıyor olurdu.” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan ABD'li lise öğretmeni Daniel Santiago, yaşadıklarını AA’ya anlattı. Santiago, “Eğer o zaman yetkililer gerekeni yapsaydı, Ayşenur (Ezgi Eygi) bugün belki yaşıyor olurdu.” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan ABD'li lise öğretmeni Daniel Santiago, yaşadıklarını AA’ya anlattı. Santiago, “Eğer o zaman yetkililer gerekeni yapsaydı, Ayşenur (Ezgi Eygi) bugün belki yaşıyor olurdu.” dedi.