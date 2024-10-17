DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,19 -0,08%
ALTIN
2.943,04 -0,26%
BITCOIN
2.297.348,27 0,64%

ABD'li Öğretmen Daniel Santiago: 'Ayşenur Hala Hayatta Olabilirdi'

Daniel Santiago, Batı Şeria'da başlayan çatışmalarda bir arkadaşını kaybederek ABD'nin duyarsızlığını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:30
ABD'li Öğretmen Daniel Santiago: 'Ayşenur Hala Hayatta Olabilirdi'

ABD'li Öğretmen Daniel Santiago'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Batı Şeria'da yaşanan olaylar sırasında yaralanan Daniel Santiago, "Eğer gereken önlemler alınsaydı, Ayşenur belki de bugün hayatta olabilirdi," dedi.

Gösteri Sırasında Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından yaralanan 33 yaşındaki lise öğretmeni, yaşadığı korkunç deneyimi AA’ya aktardı. "Büyük bir patlama sesi duydum ve bacağıma bir şeyin geldiğini hissettim" diyen Santiago, yaşadığı anları unutamıyor.

Filistin Meselesine Farkındalık

New Jersey'deki Jersey City'de öğretmenlik yapan Daniel, Filistin'deki durumu daha iyi anlamak için 'Faz3a Global' Dayanışma Grubu ile Batı Şeria'ya gitmeye karar verdi. "Sanki dünyada hiç bir şey olmuyormuş gibi ders vermek zordu" diyen Santiago, bu durumu eleştirdi.

Ayşenur'un Ölümü ve Duyarsızlık

Daniel Santiago, 6 Eylül'de Batı Şeria'da vurularak hayatını kaybeden Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için "Eğer vurulduğumda bu durum gündeme gelseydi, belki Ayşenur hala burada olurdu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Çifte Standartları

Filistin'deki durum üzerine ABD hükümetinin tepkisini eleştiren Santiago, "ABD, bazı Amerikan vatandaşlarını diğerlerinden daha değerli gördüğünü sergiliyor" dedi. Ayrıca, ABD'nin incelediği durumlardaki çifte standardı kınadı.

Askeri Desteğin Eleştirisi

Santiago, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin kanlı sonuçlar doğurduğunu, bunu her gün gördüklerini belirterek "ABD, bu soykırıma sadık bir suç ortağı" diye ekledi.

Yardım Politikaları Üzerine Notlar

Son olarak, Santiago, ABD'nin kendi vatandaşlarına sınırlı yardımda bulunduğunu, ama yurt dışındaki savaşlar için milyarlarca dolar harcadığını vurguladı. "Burada insanlar acı çekerken, biz savaşlar için para gönderiyoruz" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri...

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan ABD'li lise öğretmeni Daniel Santiago, yaşadıklarını AA’ya anlattı. Santiago, “Eğer o zaman yetkililer gerekeni yapsaydı, Ayşenur (Ezgi Eygi) bugün belki yaşıyor olurdu.” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri...

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan ABD'li lise öğretmeni Daniel Santiago, yaşadıklarını AA’ya anlattı. Santiago, “Eğer o zaman yetkililer gerekeni yapsaydı, Ayşenur (Ezgi Eygi) bugün belki yaşıyor olurdu.” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri...

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan ABD'li lise öğretmeni Daniel Santiago, yaşadıklarını AA’ya anlattı. Santiago, “Eğer o zaman yetkililer gerekeni yapsaydı, Ayşenur (Ezgi Eygi) bugün belki yaşıyor olurdu.” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri...

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan ABD'li lise öğretmeni Daniel Santiago, yaşadıklarını AA’ya anlattı. Santiago, “Eğer o zaman yetkililer gerekeni yapsaydı, Ayşenur (Ezgi Eygi) bugün belki yaşıyor olurdu.” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor
2
ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi
3
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
4
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü
5
Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Kararlılığını Vurguladı
6
Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Aştı
7
Savcıya Yönelik Tehdit İddiaları: Gözaltı ve İfade Gelişmeleri

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti