ABD'li senatör Rand Paul'den F-16 hamlesi! Diplomatik kaynaklar: Muhatabımız ABD yönetimidir

Türkiye'nin ABD'den F 16 alımı ve yenilemesi için 15 günlük sessizlik sürecine ABD'li Senatör Rand Paul engel olmaya çalıştı. Ancak diplomatik kaynaklar, Paul'un F 16 satışını durdurmak için yasa tasarısı hazırlamasının bir önemi olmadığını Milliyet'e söyledi. Kaynaklar, "F 16 satış süreci aksamadan devam etmektedir. Bu konuda görüştüğümüz taraf ABD yönetimidir" dedi.



Senatör Paul, sessizlik sürecini bozmak için itiraz etse de, bunun bir etkisi olması için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Aksi takdirde ABD Başkanı Biden, itirazı veto edebiliyor. Paul, daha önce de ABD'nin Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını durdurmak istemişti ama başarılı olamamıştı.

Kaynaklara göre, F16 satışında da herhangi bir aksaklık yaşanması beklenmiyor. Zira Senato, 8 Şubat'tan itibaren iki hafta tatil yapacak. Bu süre içinde Paul'un girişiminin Kongre'de destek bulması olası görünmüyor. Sessizlik süreci, Türkiye'de pazar günü sabahın erken saatlerinde sona erecek.