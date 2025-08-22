ABD'li Tanık: Gazze'de ABD'li Taşeronların Sivillere Ateş Açtığını İddia Etti

Tanığın iddiaları

Gizli tanık kimliğinin açıklanmasını istemediği için "Mike" ismini kullandığını belirterek, CBS News'e verdiği röportajda Gazze'de yaşadıklarını anlattı. Mike, bir Amerikan lojistik şirketi tarafından İsrail'de yardım kamyonu sürmesi için işe alındığını ve ardından ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) bünyesinde çalışmaya başladığını söyledi.

Mike, bölgede Filistinlilerin gıda yardımı alabilmek için yardım noktalarının açılışından saatler önce toplandığını, hiç bu kadar çaresiz bir kalabalık görmediğini ifade etti. Çalışmaya başladıktan iki ya da üç gün sonra sivil halkın hedef alındığını fark ettiğini belirtti.

Videolar ve gözlemler

Tanık, hem İsrail ordusunun hem de ABD'li taşeron güvenlik görevlilerinin yardım almak için toplanan Filistinlilere ateş açtığını iddia ettiğini ve o anları gizlice kaydettiğini söyledi. CBS News, Mike'ın kaydettiğini belirttiği gizli çekim videolarda ateş eden kişilerin görünmediğini; ancak çalışma programı ve cep telefonundaki verilerin Mike'ın Gazze'de olduğunu gösterdiğini aktardı.

Kaydedilen ateş seslerinin uyarı ateşi olup olmadığı sorulduğunda Mike, "Hayır, bu rastgele ateşti." yanıtını verdi. Ayrıca, ABD'li taşeron güvenlik görevlilerinin nişancılıklarını kanıtlamak için vurdukları kuşlardan söz ettiklerini, sık sık kaç kişiyi öldürdükleriyle ve hayvan vurup vurmadıklarıyla övündüklerini belirtti. Mike, görevlilerin kendisine yardım noktasının etrafındaki insan ve hayvan kalıntılarını temizleme görevi verdiğini de söyledi.

GHF ve İsrail'in yanıtı

GHF, taşeronların sivillere ateş açmadığını, hiçbir yardım noktasında ya da yakınında ateş edilme sonucu ölüm olmadığını ve hiçbir zaman sahipsiz cesetlerle karşılaşmadıklarını savundu. İsrail ordusu da Filistinli sivillere kasıtlı ateş açıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

BM verileri

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, GHF'nin faaliyete başlamasından bu yana çok sayıda Filistinlinin, İsrail ordusu ve yabancı askeri taşeronlar tarafından yardım noktalarında ya da çevresinde vurularak öldürüldüğü düşünülüyor.

İddialar ve karşı açıklamalar, bölgede yardım operasyonları ve güvenlik uygulamalarına ilişkin soru işaretlerini artırırken, CBS News'in yayımladığı görüntüler ve tanığın beyanları tartışmayı sürdürmeye zemin hazırlıyor.