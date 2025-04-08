ABD'li Yetkili Ortagus: Lübnan’da Hizbullah’ın Silahsızlandırılması Gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün silahsızlandırılması sürecinin hızlandırılmasını istedi. Ortagus'un bu açıklaması, Beyrut'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği sosyal medyası üzerinden duyuruldu.

Ortagus'un ziyaret programında, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile önemli görüşmeler yer aldı. Ziyaret sırasında, Lübnan'ın yeni bir döneme taşınması için gerçekleştirilen 'samimi tartışmaların' memnuniyet verici olduğunu ifade eden Ortagus, bu çabaların Lübnan'daki yolsuzlukların sona ermesi için gerekli yargı reformları ve şeffaf bir hükümetin varlığı ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ortagus, tüm bu reformların neticesinde Lübnan halkının devletlerine olan güven ve inancının artacağını belirtti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ın silahlarının alınması için bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu ifade etmişti. Ortagus, 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önce Avn, sonrasında ise diğer liderlerle bir araya geldi.