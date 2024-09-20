ABD’li Yetkililer: İsrail-Hamas Ateşkesi Yakın Dönemde Mümkün Gözükmüyor

ABD'li Yetkililerden Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon kaynaklarına dayandırılan verilere göre, yakın bir vadede İsrail ile Hamas arasında bir ateşkesin sağlanması olası görünmüyor. The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Amerikalı yetkililer, özellikle tarafların ateşkes metninin büyük bir kısmında uzlaşmaya varmasına rağmen, anlaşmaya varmanın uzun süreceğini değerlendirdiler.

Gelişmeler ve Savaş İhtimali

Beyaz Saray, tarafların uzlaştığı metnin %90'lık bir bölümünün belirlendiğini duyurmasına rağmen, ateşkesin yakın zamanda gerçekleşmeyeceği ifade edildi. Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının iletişim cihazlarının patlatılması, geniş çaplı bir savaş ihtimalini artırdı ve bu durumun, diplomatik çabalar üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı belirtildi.

Bir kaynağa göre, taraflar arasında esir takası ve Hamas’ın talep ettiği koşullar konusunda sürekli yaşanan anlaşmazlıklar, ateşkes müzakerelerinde önemli engeller oluşturuyor.

Long Süredir Devam Eden Müzakereler

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler sürmekte. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası yapmamaktan ötürü hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eleştirilerle karşı karşıya.

Ayrıca, İsrail yönetiminin, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru üzerinde kontrolü elde tutma isteğinin müzakereleri zorlaştırdığına dikkat çekilmektedir.