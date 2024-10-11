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ABD, Lübnan'ın Güçlü ve Egemen Olması Gerektiğini Belirtti

ABD, Lübnan'ın siyasi gücünü artırarak krizin çözümüne odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 00:32
ABD, Lübnan'ın Güçlü ve Egemen Olması Gerektiğini Belirtti

ABD'den Lübnan'a Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen oturumda, ABD, Lübnan'ın ''güçlü ve egemen'' bir yapı haline gelmesi gerektiğini savundu. Büyükelçi Robert Wood, oturumda yaptığı konuşmada, ''Bu krizin çözümü daha zayıf bir Lübnan değil, meşru bir güvenlik gücü tarafından korunan güçlü bir Lübnan'dır'' dedi.

Lübnan'ın Siyasi Liderlerine Çağrı

Wood, uluslararası toplumun Lübnan'ın devlet kurumlarını güçlendirmesi ve ülkenin toprakları üzerinde etkili bir kontrol sağlamasına yardımcı olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Lübnan'ın siyasi liderlerinin, halkın ihtiyaçlarına yanıt veren bir hükümet oluşturarak farklılıklarını bir kenara bırakması gerektiğini söyledi.

İran Suçlaması

Büyükelçi Wood, Lübnan'daki istikrarsızlığın İran'ın bölgeye müdahalesinden kaynaklandığını vurguladı ve ''İran'a bu Konsey'in kararlarını hiçe saydığı ve barışı tehdit eden eylemlerine bağlı olarak ağır bedeller ödetmeliyiz'' dedi.

Rusya'nın Tepkisi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oturumda, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde bir milyondan fazla insanın yerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Nebenzia, ABD'nin Konsey üyelerini ateşkes sağlamak amacıyla karar alma girişimlerini engellediğini öne sürdü.

Lanetiyle, Nebenzia, ''İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı ABD'yi de ''suç ortağı'' olarak nitelendirirken, 1701 sayılı kararın tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını talep etti.

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