ABD Mahkemesi, Düzensiz Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesi Hakkında Yönetimden Açıklama İstedi

ABD'de Federal Yargıçtan Önemli Karar

ABD'de federal yargıç, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela çetesiyle bağlantılı düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin açıklama yapmasını talep etti. Bu talep, yönetimin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, 250'den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermesinin ardından geldi.

Yargıcın Mühleti ve Yönetimin Savunması

Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Adalet Bakanlığına uçakların kalkış saatleri ve yolcu bilgileri içeren bir açıklama yapması için bir günlük süre tanıdı. Bu açıklamanın ardından, yargıcın yürütmeyi durdurma kararının ihlal edilip edilmediğini değerlendireceği bekleniyor.

Yönetim ise, sınır dışı işlemlerinin karar öncesi yapıldığını ve karar alındığı sırada uçakların "uluslararası sularda" bulunduğunu savunuyor.

"Sınır Çarı" Homan'dan Sert Mesaj

Yönetimin sınır güvenliğinden sorumlu yetkilisi Tom Homan, yargıcın kararını "umursamadığını" belirterek, "Bu yönetimin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Durmayacağız." dedi.

Trump'ın Tartışmalı Yetkileri

ABD Başkanı Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmak amacıyla 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasasını yeniden devreye sokmuştu. Bu yasa, başkanın belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler vermektedir.

Hükümetin, yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen düzensiz göçmenleri sınır dışı etmesi, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından, "Yönetim, mahkeme kararına uymayı reddetmedi. Yasal temeli olmayan bu karar, Tren de Aragua üyelerinin ABD topraklarından zaten çıkarılmasının ardından verilmiştir." şeklinde savunuldu.