ABD Mahkemesi Mahmud Halil'in Cezayir veya Suriye'ye Sınır Dışı Edilmesine Karar Verdi

ABD mahkemesi, Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in iltica başvurusunda eksik bilgi nedeniyle Cezayir veya Suriye'ye sınır dışı edilmesine karar verdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:27
ABD Mahkemesi Mahmud Halil'in Cezayir veya Suriye'ye Sınır Dışı Edilmesine Karar Verdi

ABD Mahkemesi Mahmud Halil'in Cezayir veya Suriye'ye Sınır Dışı Edilmesine Karar Verdi

ABD'de bir göçmenlik mahkemesi, Columbia Üniversitesi öğrencisi ve Filistinli aktivist Mahmud Halil'in, iltica başvurusuna ilişkin davada Cezayir veya Suriye'ye sınır dışı edilmesine hükmetti. Karar, Halil'in kampüsteki Filistin yanlısı gösterilerle bağlantılarını başvurusunda paylaşmadığı gerekçesine dayandırıldı.

Karar ve gerekçeler

Göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, Halil'in daimi ikamet başvurusunda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Columbia Üniversitesi'ndeki İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı çıkan öğrenci topluluğu arasındaki bağlantıyı belirtmediğini kaydetti. Yargıç Comans, bu eksikliğin başvuruda kasıtlı bir paylaşmama olduğunu ve bunun "ciddi olumsuz faktörler" oluşturduğunu belirterek sınır dışı kararı verdi.

Halil'in tutuklanması ve yasal süreç

Halil, Columbia Üniversitesi'ndeki protestolara öncülük ettiği iddiasıyla 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde olduğunu, eşi ise ABD vatandaşı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Avukatlarının başvurusu üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel konulmuş; ardından mahkeme, Halil'in tutukluluğunu haklı kılacak yeterli gerekçe olmadığına hükmederek 20 Haziran'da kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti. Karar sürecinde ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sosyal medya hesabından yaptığı, Hamas destekçilerinin vizelerinin veya yeşil kartlarının iptal edileceği yönündeki paylaşım geniş yankı uyandırmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Oğuzlar'da Asırlık İmeceyle Kışlık Yufka Hazırlığı Başladı
6
Samsun'da Kökünden Kopan Ağaç Park Halindeki Araca Devrildi
7
Mardin'de Polikistik Böbrek: 6 Kilogramlık Böbrek Ameliyatla Alındı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor