ABD Mahkemesi Mahmud Halil'in Cezayir veya Suriye'ye Sınır Dışı Edilmesine Karar Verdi

ABD'de bir göçmenlik mahkemesi, Columbia Üniversitesi öğrencisi ve Filistinli aktivist Mahmud Halil'in, iltica başvurusuna ilişkin davada Cezayir veya Suriye'ye sınır dışı edilmesine hükmetti. Karar, Halil'in kampüsteki Filistin yanlısı gösterilerle bağlantılarını başvurusunda paylaşmadığı gerekçesine dayandırıldı.

Karar ve gerekçeler

Göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, Halil'in daimi ikamet başvurusunda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Columbia Üniversitesi'ndeki İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı çıkan öğrenci topluluğu arasındaki bağlantıyı belirtmediğini kaydetti. Yargıç Comans, bu eksikliğin başvuruda kasıtlı bir paylaşmama olduğunu ve bunun "ciddi olumsuz faktörler" oluşturduğunu belirterek sınır dışı kararı verdi.

Halil'in tutuklanması ve yasal süreç

Halil, Columbia Üniversitesi'ndeki protestolara öncülük ettiği iddiasıyla 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde olduğunu, eşi ise ABD vatandaşı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Avukatlarının başvurusu üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel konulmuş; ardından mahkeme, Halil'in tutukluluğunu haklı kılacak yeterli gerekçe olmadığına hükmederek 20 Haziran'da kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti. Karar sürecinde ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sosyal medya hesabından yaptığı, Hamas destekçilerinin vizelerinin veya yeşil kartlarının iptal edileceği yönündeki paylaşım geniş yankı uyandırmıştı.