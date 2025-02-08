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ABD Mahkemesi USAID Çalışanlarını İdari İzne Çıkarma Kararını Durdurdu

ABD mahkemesi, USAID çalışanlarının idari izne çıkarılma kararını geçici olarak durdurdu ve görevden alınanların geri dönmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:44
ABD Mahkemesi USAID Çalışanlarını İdari İzne Çıkarma Kararını Durdurdu

ABD'de USAID Çalışanlarının İdari İzne Çıkarılması Kararı Durduruldu

ABD'de Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması" kararının yürütmesini geçici olarak durdurdu. Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk'ın öncülüğünde faaliyet gösteren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile USAID arasındaki çatışmalara müdahale etti.

CNN'in haberine göre, Yargıç Carl Nichols, yaklaşık 2.200 USAID çalışanının idari izne çıkarılması kararını durdurdu ve görevden uzaklaştırılan yaklaşık 500 çalışanın görevlerine geri dönmesini öngördü. Mahkeme kararında, "Hiçbir USAID çalışanının 14 Şubat'tan önce bulunduğu ülkeden geri çekilmeyeceği" vurgulandı.

USAID Tartışmalarının Arka Planı

ABD'de, 10 bini aşkın USAID çalışanının sayısının yaklaşık 300 kişiye düşürülmesi planları gündemde. Federal çalışanları temsil eden sendikalar, USAID hakkında Trump yönetimini dava etmişti.

Donald Trump, 21 Ocak tarihinde Başkanlık görevine başlamasından hemen sonra dış yardımlara ilişkin bir kararname imzalayarak, tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemelerin durdurulması ve programların ABD dış politikası ile uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük bir inceleme süreci başlattığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak tarihinde, Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıkladı.

Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı sorunlardan dolayı çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurdu ve ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını bildirdi. Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundular. Associated Press (AP) ve New York Times (NYT) gazetesine yapılan ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye yapılan ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" ifadesini kullanırken, NYT için "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" açıklamasını yaptı.

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