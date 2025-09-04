DOLAR
ABD-Meksika işbirliği: Fentanil ve kartellere karşı üst düzey mücadele

ABD ile Meksika, fentanil ve sınır ötesi suçlarla mücadele için "üst düzey bir uygulama grubu" kurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 01:23
Üst düzey uygulama grubu kurularak sınır güvenliği güçlendirilecek

ABD ve Meksika, sınır ötesi güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla kartellere, fentanil ve diğer yasa dışı akışlara karşı ortak eylemleri artırma kararı aldı. İki ülke, işbirliğini derinleştirerek koordinasyonu yükseltecek.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, iki ülkenin "üst düzey bir uygulama grubu" kuracağı belirtildi. Açıklamada, "Bu işbirliği, özel ve acil eylemlerle, ortak sınırımız boyunca güvenliği güçlendirecek, fentanil ile diğer yasa dışı uyuşturucu ve silah kaçakçılığını durduracaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklama, işbirliğinin sınır güvenliğinin güçlendirilmesi, gizli sınır tünellerinin ortadan kaldırılması, yasa dışı para akışlarının ele alınması ve yakıt hırsızlığının önlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşacağını ve uyuşturucu ile silah akışını durdurma çabalarının takip edileceğini vurguladı.

Ortak açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Latin Amerika ziyaretleri kapsamında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile görüşmesinin ardından yayımlandı.

Bakanlığın ikinci yazılı açıklamasında Rubio'nun Sheinbaum ile görüşmesinde ABD ile Meksika arasındaki güçlü ortaklığın vurgulandığı ve ABD'nin "fentanil belası ve ulus ötesi suç örgütleriyle birlikte mücadele etme" konusundaki kararlılığının teyit edildiği kaydedildi.

Rubio'nun Meksikalı yetkililerle görüşmesi, ABD'nin Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğu iddia edilen gemiye Karayipler'in güneyinde düzenlediği saldırıdan bir gün sonra gerçekleşti. Rubio, Meksika temaslarının ardından Ekvador'a geçecek; bu, göreve gelmesinden bu yana Latin Amerika'ya yaptığı üçüncü ziyaret kapsamında gerçekleşiyor.

