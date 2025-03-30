ABD'nin Dış Politikasındaki Öncelik: Çin'i Tayvan İşgalinden Caydırmak

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) çalışanlarına dağıttığı gizli belgelerde, öncelikli amacın Çin'i Tayvan'ın olası işgalinden caydırmak olacağı ifade ediliyor. Washington Post'un haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth imzalı belge, 9 sayfa uzunluğunda ve Çin'in Pentagon'un öncelikli tehdidi olduğunu belirtiyor.

Belgede, "Çin'in, Tayvan'ı olası işgalinden caydırılması, ABD iç güvenliğinin sağlanması açıdan kritik bir senaryo" denildi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin yönetimine karşı olası bir savaşa hazırlık vizyonu detaylandırılarak, Tayvan'a savunma harcamalarını artırma konusunda baskı yapılması gerektiği vurgulandı.

Gizli belgede ayrıca, Grönland ve Panama Kanalı gibi bölgedeki tehditleri savunma konularına da değinildi. Son günlerde tartışılan konular arasında yer alan düzensiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda ordunun doğrudan rol almasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

Belgede yer alan bazı ifadelerin Ağustos 2024’te yayımlanan bir düşünce kuruluşunun raporuyla benzerlik gösterdiği dikkat çekerken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da tutum değişikliğine gittiği bilgisi mevcut. 16 Şubat'ta, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğine ilişkin ifadenin internet sitesinden kaldırılması ve Tayvan ile teknoloji projelerinde işbirliği vurgusu yapıldığı belirtildi.

Çin ve Tayvan arasındaki anlaşmazlık ise tarihsel bir arka plana sahip. 1949'dan bu yana fiili olarak bağımsız bir şekilde varlığını sürdüren Tayvan, Çin tarafından topraklarının bir parçası olarak görülüyor. Pekin yönetimi, Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırırken, güç kullanılması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Çin, Tayvan Boğazı'nı kendi kara suları olarak değerlendirdiğinden dolayı, bu bölgede diğer ülkelerin askeri varlığına karşı çıkmakta ve yabancı donanmaların bölgedeki faaliyetleri iki ülke arasında gerginliğe sebep olmaktadır.