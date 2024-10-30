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ABD'nin İsrail'e Sağladığı 17,9 Milyar Dolarlık Askeri Yardım

ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu. Yardımların detayları ve tarihsel bağlamı raporda yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:24
ABD'nin İsrail'e Sağladığı 17,9 Milyar Dolarlık Askeri Yardım

ABD'nin İsrail'e Yaptığı Askeri Yardım Açıklandı

Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapor, ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği yardımların detaylarını ortaya koydu.

Askeri Yardım Tutarları

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ABD, İsrail'e toplamda 17,9 milyar dolar askeri destek sağladı. Bu süre zarfında sağlanan yardımların detayları ise şu şekilde belirlendi:

  • Dış Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında: 6,8 milyar dolar
  • Füze savunma sistemleri için: 5,7 milyar dolar
  • Ağır silahların artırılması için: 1 milyar dolar
  • ABD stoklarından yapılan yenilemeler için: 4,4 milyar dolar

Askeri Malzeme ve Mühimmat Tedarikleri

Son dönemde gönderilen malzeme ve mühimmatlar arasında 4 milyon kilogram jet yakıtı, 57 bin 155 mm top mermisi, 20 bin M4A1 tüfeği ve 14 bin 100 adet Mk-84 bombası bulunuyor. Bu yardım, ABD'nin İsrail'e sunmuş olduğu farklı programlar aracılığıyla yapılmıştır.

Tarihsel Bağlam ve Uzun Vadeli İlişkiler

Rapor, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının 1978 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını ve Biden yönetimi altında en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı. ABD, 1959-2024 yılları arasında İsrail'e toplam 251,2 milyar dolar askeri yardımda bulunmuştur.

Ayrıcalıklı Anlaşmalar ve İstihdam Yaratma

ABD, İsrail'e yapılacak askeri yardımların yalnızca askeri destek amacı taşımadığını, aynı zamanda ABD içindeki üreticilere yönlendirilmesinin siyasi destek bulmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Bu yardımlar, Amerikalılara istihdam yaratma ve savunma sanayisini güçlendirme amacı taşımaktadır.

Sonuç

ABD'nin, Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmak amacıyla 22,76 milyar dolar harcadığı ve bu süreçte askeri personel sayısının 50 bine yükseldiği belirtiliyor. Raporda, ABD'nin İsrail'e sağladığı bu yardımların uzun vadeli stratejik ortaklıklarının bir yansıması olduğu ifade edildi.

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