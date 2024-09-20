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ABD'nin İsrail'in Filistinlilerin Cesetleriyle İlgili Rahatsızlığı

Beyaz Saray, İsrail askerlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan attığı görüntüleri 'rahatsız edici' buldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:24
ABD'nin İsrail'in Filistinlilerin Cesetleriyle İlgili Rahatsızlığı

ABD'nin Endişesi: Rahatsız Edici Görüntüler

Beyaz Saray, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından Filistinlilerin cesetlerinin bir çatıdan atıldığına dair ortaya çıkan video kayıtlarının oldukça rahatsız edici olduğunu açıkladı.

John Kirby'nin Açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, yaptığı basın toplantısında, AA muhabirinin görüntülerle ilgili sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eğer bu görüntüler doğruysa, profesyonel askerlerin çirkin ve iğrenç davranışlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. O videoyu gördük ve çok rahatsız edici bulduk.”

Kirby, bu konuda İsrailli yetkililere ulaştıklarını ve konuya dair daha fazla bilgi almak için baskı yaptıklarını da sözlerine ekledi. “Bunu araştıracaklarına dair bize güvence verdiler ve gerekirse hesap verebilirlik sağlanacağını belirttiler.” dedi.

Soruşturma Beklentileri

Kirby, İsrail ordusunun bu konudaki soruşturmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, “Her zaman olduğu gibi kapsamlı ve şeffaf bir araştırma olmasını umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Olayın Detayları

Görüntülerde, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde, çok katlı bir binanın çatısından Filistinlilerin cesetlerinin atıldığı görünmekteydi. Görgü tanıkları, bu kişilerin İsrail askerleriyle yaşanan çatışma sonucu öldüğünü belirtmektedir.

Ayrıca, askeri bir buldozerin, cesetleri çatıdan kaldırırken metal pençe aparatını kullandığı öğrenildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 41 bin 272 Filistinli yaşamını yitirirken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 716 Filistinli hayatını kaybetti.

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