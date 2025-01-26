ABD'nin Sınır Yetkilisi Homan: Yasa Dışı Göçmenlerle İlgili Mücadele Sürecek

ABD'de Yasa Dışı Göçmenlere Karşı Strateji Geliştirildi

ABD'nin sınır güvenliğinden sorumlu olan Tom Homan, "Ülkede yasa dışı olarak bulunuyorsanız, durumunuz masadadır." diyerek göçmenlerle ilgili yeni bir mücadele sürecinin başladığını duyurdu. Başkan Donald Trump’ın "sınır çarı" olarak tanıdığı Homan, ABC kanalında yaptığı açıklamalarda, yüksek maliyetli sınır dışı etme operasyonlarına dair detaylar verdi.

Yasa Dışı Göçmenlere Karşı Yoğun Mücadele

Homan, “Kaçak göçmenlerle” ilgili sıkı bir mücadele verileceğini belirterek, “Çünkü bu ülkenin yasalarını ihlal etmek doğru değil.” ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD hükümetinin yasa dışı göçmenleri geri götürmek için askeri uçak kullandığını ve ordunun 23 Ocak'ta gerçekleştirdiği iki uçuşla 150'den fazla göçmeni Guatemala’ya taşıdığını açıkladı.

Geçmişte ülkede suç işleyen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme çalışmalarının süreceğini de vurgulayan Homan, bu sürecin maliyetine de dikkat çekerek, Kongre'ye çağrıda bulundu: "Kongre'nin bir an önce gelip bize sınırı güvence altına almak için ihtiyaç duyduğumuz parayı vermesi gerekiyor."

New Jersey'de Baskınlar Başladı

Homan’ın açıklamalarından sonra New Jersey'de göçmen polisi, bazı iş yerlerine baskınlar düzenleyerek "yasa dışı göçmen" arayışına geçti. Özellikle New Jersey'in Newark kentinde yapılan baskında 3 göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Bölgedeki Türk toplumunu da etkileyen bu durum hakkında ABD Trabzonsporlular Derneği Başkanı Olgun Kurkan, "Henüz Türk toplumu üyelerinden gözaltına alınan kimse bulunmuyor. Ancak çevredeki Latin kökenlilerin gözaltına alınması Türk-Amerikan toplumunda tedirginlik oluşturdu," dedi.

Trump’ın göreve başlamasından beri Texas ve New York gibi eyaletlerde de yasa dışı göçmenlere yönelik gözaltı çalışmalarının hızlandığı dikkati çekiyor.