ABD'nin Tarife Politikaları Türkiye-Almanya Ticaretinde Yeni Fırsatlar Sunuyor

ABD'nin Tarife Politikalarının Etkisiyle Yeni Dönem

ABD'nin yeni tarife politikaları ile ticari diplomasi alanında ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaştığı bir döneme girilmişken, Türkiye ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerde yeni fırsatların kapılarının açılması bekleniyor.

Ticari İlişkilerde Hareketlilik

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Almanya ile ilişkileri, küresel ticaret politikalarındaki dalgalanmalar sayesinde daha da önemli hale gelmekte. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin Almanya'ya gerçekleştirdiği 4,7 milyar dolarlık ihracatın, yaklaşık 1,5 milyar doları otomotiv endüstrisinden oluştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın hem genel hem de otomotiv sektörüne yönelik yeni tarifeleri, Türkiye'nin bu ilişkilerini daha da güçlendiriyor.

Yeni Stratejik Fırsatlar

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye ve Almanya'nın ekonomik ilişkilerini yeniden tanımlamak amacıyla çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti. Yalçındağ, Almanya’da yaşayan 3,5 milyon Türkün entegre olduğunu vurguladı ve Türklerin Almanya'da önemli sektörlerde öne çıktığını ifade etti.

Almanya’nın Çalışan Açığı

Yalçındağ, Almanya'da emeklilik sürecine giren 6 milyon Alman çalışan olduğu ve bu pozisyonların doldurulması için Türkiye ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Almanya’daki “vasi” sorununa dikkat çekerek, birçok şirkette işin devamlılığını sağlayacak aile üyelerinin mevcut olmadığına dair endişelerini dile getirdi.

Türkiye'nin Stratejik Rolü

Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin lokomotifi ve Türkiye ile olan ekonomik işbirliğinin önemine değinen Yalçındağ, iki ülke arasındaki ticaretin 55 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerinin öneminin arttığını vurguladı.

Tarihi Fırsatlar ve İlerleyiş

Yalçındağ, Avrupa'nın ABD ile ticaret görüşmelerinde güçlü olması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Avrupa'ya karşı bir uyanış yaratması gerektiğini dile getirerek, "Bu, Türkiye için tarihi bir fırsattır" dedi. Yalçındağ, iş dünyasının sesinin siyasette duyulmasını istediklerini belirterek, iş insanlarının bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin yeni tarife politikaları sonrası ticaret diplomasisinde ülkeler arası ilişkiler yoğunlaşırken Türkiye'nin Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarının açılması öngörülüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AA muhabirine, iki ülke ilişkileri ve ABD'nin yeni ticari politikalarının Avrupa'ya etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.