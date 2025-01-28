ABD'nin UNRWA'ya Destek Bulamadığı BMGK Toplantısı

ABD, UNRWA Kısıtlamasında Yalnız Kaldı

İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik adımlar atmaya devam ederken, ABD, bu kısıtlamalara destek vererek İsrail'in 'egemen kararı' olduğunu savundu. Ancak, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında diğer üye ülkeler, UNRWA'nın çalışmalarına destek vererek ABD'ye yalnız kaldı.

BMGK Toplantısında UNRWA'ya Destek Mesajları

BMGK, 15 üyesiyle İsrail Meclisi'nde kabul edilen UNRWA yasaları ve ajansın geleceği hakkında bir oturum düzenledi. Tüm üyeler, UNRWA'nın kritik önemdeki faaliyetlerine sahip çıkarak destek verdiler. ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "ABD, İsrail Meclisinin yasayı uygulamasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Shea, UNRWA'nın yetkisinin BM Genel Kurulu tarafından alındığını belirtirken, UNRWA'nın kapatılmasının yalnızca İsrail'in kararı olması gerektiğini savundu. Asıl odaklanılması gereken konunun, insani yardım ve hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi olduğu vurgusunu yaptı.

Rusya'dan Sert Eleştiriler

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin İsrail'e silah sağlayarak masum sivillerin ölümüne katkıda bulunduğunu ve BMGK kararlarının kabul edilmesini engellediğini ifade etti. Nebenzia, UNRWA'ya yönelik girişimlerin sorumluluğun da ABD'ye ait olduğunu öne sürdü.

Ülkelerden Ortak Destek Mesajları

Cezayir, İngiltere, Pakistan ve Fransa'nın BM Daimi Temsilcileri, UNRWA'nın sağladığı hizmetlerin hayati önemine dikkat çekerek, ajansın faaliyetlerini sürdürmesi için destek çağrısında bulundular. Fransa'nın temsilcisi, UNRWA'nın yalnızca insani yardım değil, aynı zamanda kamusal hizmetler sunduğunu hatırlattı.

Filistin Temsilcisi'nden UNRWA'nın Önemi

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, UNRWA'nın haberinin never evami sağlamak için kurulduğunu ifade ederek, ajansın uluslararası hukuka dayalı olarak Filistin meselesini çözme çabalarına devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, UNRWA'nın kapatılmasına yönelik girişimlerin, Filistinli mültecilerin hayatlarını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.