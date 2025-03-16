ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Yemen'in Sada iline düzenlediği hava saldırısında 11 kişi yaşamını yitirirken, ölü sayısı 24'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 04:55
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 04:55
ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Yemen'e Düzenlediği Hava Saldırısında Can Kaybı Arttı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ordusunun ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husilerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kahza bölgesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü ve 13 kişi yaralandı. Ayrıca, SABA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD uçaklarının Sada'nın Sakayn ilçesinde sivilleri hedef alması sonucu 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırılar Sonrası Ölü Sayısı 24'e Ulaştı

ABD ve İngiltere tarafından Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı toplamda 24’e yükselirken, en az 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Husiler, 7 Mart günü yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin verilmesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

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