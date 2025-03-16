ABD'nin Yemen'e Hava Saldırısı: 6 Ölü, 20 Yaralı

ABD'nin Yemen'in Sada iline düzenlediği hava saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi; ölü sayısı 19'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 03:58
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 03:58
ABD'nin Yemen'e Hava Saldırısı: 6 Ölü, 20 Yaralı

ABD'nin Yemen'in Sada İlindeki Hava Saldırısı Sonrası Can Kayıpları Arttı

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları, ülkenin kuzeyinde bulunan Sada ilinde trajik sonuçlar doğurdu. Geride bıraktığımız günde gerçekleştirilen saldırılarda ölü sayısı 19'a yükselirken, en az 20 kişi de yaralandı.

İran destekli Husiler, ABD'nin Sada kentinin Kahza bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında, 4'ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA, ilk belirlemelere göre bu saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve 10'dan fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Dahası, SADA'nın Sakayn ilçesine yapılan başka bir saldırıda da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

ABD Başkanı'nın Saldırı Talimatı

Husiler, 7 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuşlardı. Bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı 'büyük bir saldırı' başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

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