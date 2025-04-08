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ABD’nin Yeni Gümrük Vergisi, SADC Üyesi Ülkeleri Kaygılandırıyor

ABD’nin yeni gümrük vergileri SADC üyesi ülkeleri endişelendirdi, uygulama 2025’te başlayacak.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:16
ABD’nin Yeni Gümrük Vergisi, SADC Üyesi Ülkeleri Kaygılandırıyor

ABD’nin Gümrük Vergisi Kararı SADC Üyesi Ülkeleri Endişelendiriyor

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), ABD’nin yeni gümrük vergilerinin topluluğa üye devletler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiden endişe duyduğunu duyurdu.

SADC'den yapılan açıklamada, ABD'nin 5 Nisan 2025 itibarıyla tüm ithalatlara %10 oranında yeni bir gümrük vergisi uygulama kararı aldığı belirtildi. Ayrıca, bu vergilerin 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren "karşılıklılık esasına" dayalı olarak geçerli olacağı vurgulandı.

Yeni gümrük vergilerinin SADC üyesi ülkeleri farklı oranlarda etkileyeceği kaydedilirken, örnek olarak Lesotho'dan yapılan ürün ithalatına %50 oranında "karşılıklı" vergi uygulanacağı, Madagaskar ise bu vergi oranının %47 olacağı belirtildi.

SADC'nin açıklamasında, uygulanacak karşılıklı gümrük vergilerinin, mevcut vergi oranlarının üzerine ek yük getireceği ifade edildi. "SADC üye devletleri, Seyşeller ve Zimbabve hariç, şu anda ABD’nin Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamında gümrüksüz erişim sağlıyor. Ancak, karşılıklı vergiler, bu yasanın sağladığı avantajları ortadan kaldıracaktır," denildi. AGOA'nın mevcut süresinin Eylül 2025 sonuna kadar olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Haziran 2025'te yapılacak SADC Bakanlar Konseyi olağanüstü toplantısında ele alınacağı bildirildi. SADC, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yönetilen çok taraflı ticaret kurallarına ve adil rekabete bağlı kalmaya devam edeceğini belirtti ve paydaşlarla işbirliğine açık olduklarını duyurdu.

SADC Hakkında

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Güney Afrika’nın 16 ülkesinin bir araya geldiği bir bölgesel misyon olarak 1980 yılında kurulmuştur. Amaçları arasında üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlamak, barışı ve güvenliği teşvik etmek, kalkınma projelerini desteklemek ve sosyal işbirliğini güçlendirmek yer almaktadır.

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