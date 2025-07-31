ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

ABD'nin Brezilya'ya karşı aldığı vergi kararı, tüm dünya piyasalarını derinden etkiledi. 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek bu karar, dev bir krizin habercisi oldu.

Başkan Donald Trump'ın imzasıyla hayata geçen ve Brezilya'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 ek gümrük vergisi getiren düzenleme, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri adeta sarsmakta. Tarihi zamma sadece saatler kala, Amerikalı ithalatçılar büyük paniğe kapılarak siparişleri durdurdu. Bu durum, Brezilya limanlarında kaderini bekleyen binlerce konteynerin yığılmasına neden oldu.

Trump'ın Cezalandırıcı Uyarısı

Trump, Brezilya ile ticaretteki mevcut durumu "ciddi adaletsizlikler" içermekle suçlayarak tüm ürünlere sektörel ayrımlar gözetmeksizin yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu karar, piyasalarda şok etkisi yarattı. Trump, ayrıca vergi yükünden kaçmak için ürünlerin farklı yollarla ithal edilmesi halinde çok daha sert tarifelerin uygulanacağını vurguladı.

Konteyner Dağları ve Pazar Etkileri

Kararın yürürlüğe girmesine çok az bir zaman kaldığı için domino etkisi görülmeye başlandı. Yüzde 50'lik astronomik vergi yükü altında kalmak istemeyen Amerikalı ithalatçılar, Brezilya'dan yaptıkları siparişleri ya iptal etti ya da süresiz olarak askıya aldı. Liman yetkililerine göre, operasyonlar durma noktasına geldi ve "konteyner dağları" oluşmaya başladı.

Üretici ve Tüketici Üzerindeki Etkiler

Bu kararın etkileri, Brezilyalı çiftçilerden Amerikalı ailelerin mutfaklarına kadar geniş bir kitleyi kapsamakta. 1 Ağustos'tan sonra bu ürünlerin ABD'ye girişi neredeyse imkansız hale gelecek veya fiyatları fahiş oranlarda artacak. Böylelikle, bir yandan üretimini satamayan Brezilyalı çiftçiler iflasla yüz yüze kalırken, diğer yandan Amerikalı tüketicilerin temel tüketim mallarına ödeyeceği fiyatlar büyük ölçüde artış gösterecek.