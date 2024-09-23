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ABD Nükleer Denizaltısı USS Vermont, Güney Kore'ye Demirledi

USS Vermont, Güney Kore'nin Busan limanına uğrayarak Kuzey Kore ile artan gerilime yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:19
ABD Nükleer Denizaltısı USS Vermont, Güney Kore'ye Demirledi

ABD Nükleer Denizaltısı Güney Kore'ye Sıçradı

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Vermont (SSN-792) isimli nükleer denizaltı, Kuzey Kore ile yaşanan gerilimlerin ortasında Güney Kore'nin Busan kentine demirledi.

Deniz Kuvvetlerinden Açıklama

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetleri konuyla ilgili bir açıklama yaparak, denizaltının Seul'un 320 kilometre güneydoğusundaki Busan'a malzeme ikmali ve mürettebatın dinlenmesi amacıyla ulaştığını bildirdi.

Operasyonların Ardından Ziyaret

USS Vermont, 7 bin 800 tonluk ağırlığıyla bölgede operasyon gerçekleştirdikten sonra ilk liman ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

Kuzey Kore ile Sınır Ötesi Gerilim

Bölgedeki gerilimlerin artması, Kuzey Kore'nin son günlerde füze fırlatmalarına yeniden başlaması ile bağlantılı. 19 Eylül'de Kuzey Kore, süper büyük harp başlığı taşıyabilen taktik balistik füzenin testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Diyalog Çağrısı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 20 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, Kore Yarımadası'nın mevcut durumunun 1950'lerden bu yana en tehlikeli döneminde olduğunu belirtmiş ve Kuzey ile Güney arasında diyalog için çağrıda bulunmuştur.

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