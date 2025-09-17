ABD Onayladı: Norveç'e 162,1 Milyon Dolarlık Hafif Torpido Satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı Norveç'e 162,1 Milyon Dolarlık Hafif Torpido Satışını Onayladı

DSCA yazılı açıklama yaptı; satışın amacı Norveç'in savunma kapasitesini artırmak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç için planlanan olası bir askeri ekipman satışını onayladı. Onaylanan paket, 162,1 milyon dolar değerinde hafif torpido ve ilgili ekipmanları kapsıyor.

Konuya ilişkin yazılı açıklamayı yapan kurum, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) oldu. DSCA açıklamasında satış onayının resmen bildirildiği ve işlemin muhtemel kapsamına işaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu olası satışın Norveç'in tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracağı vurgulandı. DSCA'nın ifadesine göre bu tedarik, Norveç'in savunma yeteneklerini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklama, satışın kesinleşmesi halinde ilgili ekipman ve destek unsurlarının sağlanmasına yönelik sürecin ilerleyeceğine işaret ediyor.