ABD Özel Temsilcisi Kellogg, Kiev'e Çıktı

ABD Özel Temsilcisi Kellogg, Kiev'e Gelerek İletişim Kurdu

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Kellogg, Kiev'deki tren istasyonunda ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink tarafından karşılandı.

Görüşmeler ve Destek Taahhüdü

Kellogg, burada yaptığı açıklamada, Kiev'e Ukrayna tarafının görüşlerini dinlemek üzere geldiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna'ya gerekli destekleri sağlama konusunda istekli olduklarını ifade ederek, "Güvenlik garantilerine olan ihtiyacın farkındayız. Misyonumun bir parçası da dinlemektir. Daha sonra ABD'ye geri döneceğim ve Başkan Donald Trump ile görüşüp doğru karar aldığımızdan emin olacağım," dedi.

Zelenskiy ile Görüşme Planları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Kellogg ile cephe hattında incelemelerde bulunmak istediğini dile getirmişti. Bu görüşme, iki ülke arasındaki iletişimin ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayabilir.