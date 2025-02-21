ABD, Rusya ile Anlaşma Şartlarını Ukrayna'ya Dayatmayacak

ABD ve Rusya Arasındaki Müzakerelerin Seyri

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya ile yapılacak olan olası bir anlaşmanın şartlarını Ukrayna ve Avrupa'ya dayatma planı bulunmadığını duyurdu. New York Times tarafından yayımlanan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen müzakereler sonrasında bu durumu Avrupa'daki mevkidaşlarına bildirdi.

Rubio'dan Önemli Açıklamalar

Rubio, telefon görüşmelerinde Rusya ile ikili anlaşmanın şartlarının Ukrayna ve Avrupa'ya dayatılmasına yönelik bir planlarının olmadığını vurguladı. Ayrıca, Riyad'daki görüşmelerin Rusya'nın barış sürecindeki samimiyetini ölçmeye yönelik ilk adım olduğunu belirtti. Rubio, diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımların Rusya'nın gerçek niyetini anlamak adına bir test olacağını ifade etti.

Rubio, "Eğer Moskova bu konuda bile ilerleme kaydedemezse, Ukrayna konusunda da ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır." diyerek Rusya'nın davranışlarında gözle görülür bir değişiklik olmaması halinde, ABD'nin yaptırımları kaldırmayacağını dile getirdi. Ancak, Rusya'nın ABD'nin istediği adımları atması durumunda sınırlı yaptırım hafifletmeleri olabileceğinin altını çizdi.

Müzakere Süreci ve Tepkiler

18 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Riyad toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'taki telefon görüşmesinin ardından düzenlendi. Toplantı 4,5 saat sürerken, taraflar Ukrayna konusundaki temaslarını sürdüreceklerine dair açıklama yaptı.

Ancak, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "diktatör" olarak nitelendirmesi, müzakerelerin sürdüğü sırada tepkilere yol açtı. Birçok Avrupa ülkesi, müzakerelere Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinin de dahil edilmesi gerektiği çağrısında bulundu.