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ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'in UNIFIL'e Saldırıları Hakkında Endişelerini Dile Getirdi

Lloyd Austin, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarından derin endişe duyarak diplomasi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:14
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'in UNIFIL'e Saldırıları Hakkında Endişelerini Dile Getirdi

ABD Savunma Bakanı Austin'den Endişe Dolu Açıklama

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarından duyduğu derin endişeyi ifade etti.

Saldırılar ve Gelişmeler

ABD Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Austin'in UNIFIL'e yönelik saldırılar ve iki Lübnan askerinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haberlerden endişe duyduğu bildirildi. Austin, UNIFIL güçlerinin güvenliğinin sağlanmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Diplomasi Çağrısı

Austin, Lübnan’daki askeri operasyonlardan diplomatik bir sürece geçişin gerekliliğini yineleyerek, İsrail'i bu konuda teşvik ettiklerini belirtti. Ayrıca, Gazze’deki acil duruma ve esirlerin ailelerine en kısa sürede ulaşması gerektiğine dikkat çekti.

İsrail Ordusunun Saldırıları

İsrail ordusunun UNIFIL'e yönelik saldırıları, 10 Ekim'de iki barış gücü askerinin yaralanmasına neden olurken, 11 Ekim'de ise Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin hedef alınmasıyla daha da kötüleşti. Bu olaylar, birçok ülkenin İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik eylemlerini kınamasına sebep oldu.

Austin, görüşmelerinde ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti.

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