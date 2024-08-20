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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna ile Destek Görüşmesi Yaptı

Austin ve Umerov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğini telefonda ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:19
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna ile Destek Görüşmesi Yaptı

ABD ve Ukrayna Arasında Sıcak Temas

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı sürekli desteği değerlendirdi.

Zorunlu Askeri İhtiyaçlara Dikkat Çekildi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, görüşme hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Singh, iki bakanın Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanması konusunda müttefiklerin desteklerinin devamına dair konuştuğunu belirtti.

Austin’in Vurgusu: “ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek sürecek ve ikili temaslarımız devam edecek.”

Güvenlik Yardımları Ön Planda

Singh, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı destek alanlarının başında güvenlik yardımlarının geldiğini ifade etti. Ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna'da hareketliliğine dikkat çekerken, güçlerin nereden çekildiği konusunda net bir bilgi veremediğini belirtti.

Ukrayna ordusu 6 Ağustos'ta Rus toprakları olan Kursk bölgesine girmesiyle iki ülke arasında şiddetli çatışmalar sürmekte.

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