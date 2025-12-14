Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Veterinerden değerlendirme

Veteriner Hekim İbrahim Uzun, evde kedi ve köpek beslemenin insan sağlığını tehdit ettiği yönündeki açıklamaların bilimsel dayanağının olmadığını söyledi.

Uzun, "Düzenli aşı yapılan evcil hayvanların insana hiçbir zararı yok, aksine ruh sağlığına iyi geliyor" dedi.

Yanlış haberlerin kaynağı

Uzun, son günlerde medyada kedi ve köpek beslemeye ilişkin yanlış algılar oluştuğunu belirterek örnek verdi: "Son zamanlarda haberlerde kedi ve köpek besleme üzerine yanlış bir algı oluşturuluyor. Örneğin, kedinin beslemekten dolayı ciğerine tüy kaçıp da kanser hastası olduğu gibi. Bu haberler veteriner hekimler odamız tarafından da yalanlandı. Kanser hastası olup da evinde kedi besleyen müşterilerimiz var".

Aşı ve parazit uyarısı

Evde kedi-köpek beslerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Uzun, "Parazit aşıları düzenli yapıldığı takdirde insanlar kedilerinin tüyünü yeseler ya da yutsalar dahi herhangi bir zararı yok. Paraziter ya da deri hastalığında doktor ‘Evde kediniz var mı?’ sorusuna ‘Evet’ cevabını aldığında buna bağlıyor. Ama kesinlikle bunun bilimsel bir yanı yok. Biz 11 yıldır işin içindeyiz. Aşılar özellikle de paraziter aşılar düzenli periyotlarda yapıldığı takdirde evde kedi-köpek beslemenin herhangi bir zararı yoktur" ifadesine yer verdi.

Psikolojik faydaları

Giderek evde kedi-köpek beslemenin arttığını belirten Uzun, "Son zamanlarda psikiyatri uzmanları evde kedi-köpek beslemeyi tavsiye ediyor. Bu da kedi veya köpeğin insana psikolojik açıdan iyi geldiğini gösteriyor. Evde hasta, engelli çocuğu olanlar kedi-köpek beslemeye yöneliyor. Bunların gittikçe psikolojileri düzeliyor. Bu hayvanları beslemenin insan sağlığı açısından psikolojik olarak etkisi son derece yüksektir. O yüzden herkese kedi-köpek beslemelerini tavsiye ediyoruz. Zaten besleyenler farkındalar. Bizim yıllardır yaptığımız çalışmalar kedi-köpeğin insana iyi geldiğini kanıtladı" diye konuştu.

