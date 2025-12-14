DOLAR
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm

Gaziantep'te 28 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde uygulanan akupunktur sayesinde Ertuğrul İrfan Tunalar ve Hacer Kurt başta ağrı ve sinir sıkışması şikayetlerinden kurtuldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:58
Gaziantep'te aile sağlığında akupunktur uygulamasıyla iyileşme

Gaziantep'te geçirdiği kaza sonrası sürekli omuz ağrısı ve eklem ödemi yaşayan Ertuğrul İrfan Tunalar ile el uyuşması, uyuyamama ve sinir sıkışması şikayetleri bulunan Hacer Kurt, tamamlayıcı tıp yöntemi olan akupunktur tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı düzenlemesi ve birinci basamak hizmetleri

Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında, 15 Haziran 2025'ten itibaren aile hekimleri hafta sonları ve genel tatil günlerinde de akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Bu uygulama ile vatandaşlar modern tıbbın yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp imkanlarından birinci basamakta faydalanabilecek.

Akupunktur uygulaması ve merkez

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine katkı sağlayan uygulamalar, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki 28 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde başladı. Özellikle kronik ağrı, kas-iskelet sistemi sorunları ve stres yönetimi nedeniyle başvuran hastalar ilgili hekimlere randevu alarak akupunktur tedavisi görüyor.

Uzman hekimden açıklama

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Abdurrahman Seyda, akupunkturun normal medikal tedavilerle birlikte uygulanabildiğini ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti. Seyda, akupunkturun ağrı kontrolü, stres yönetimi ve uyku düzeninin desteklenmesi gibi alanlarda etkili olduğunu, uygulamaların bilimsel eğitim ve sertifikasyonlar doğrultusunda yapıldığını vurguladı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün akupunktura ilişkin önerilerine dikkat çekti.

Seyda, vatandaşların doğrudan akupunktur uygulayan hekime başvurabileceğini, uygun görüldüğü takdirde hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de hizmet verilebileceğini söyledi. Tüm tedavi planlarının kişiye özel hazırlandığını ve uygulamaların bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade etti.

Hastaların deneyimleri

Ertuğrul İrfan Tunalar (29) tedavi sürecini şöyle anlattı: 'İki ay kadar önce omzumdan bir darbe aldım. Daha öncesinde de bir spor sakatlığım vardı. Fizik tedavi, ortopedi ve ilaçlı tedaviler denedim; fayda göremedim. Tavsiye üzerine Dr. Abdurrahman Seyda ile tanıştım ve akupunktur uygulandı. Şu ana kadar 9 seans tedavi gördüm. 5-6 seans sonra omuz ağrılarımın yüzde 60-70 azaldığını hissettim. Bir ay içinde aldığım 9 seansla neredeyse yüzde 100'e yakın iyileşme sağladım.'

Hacer Kurt (61) ise tedavinin kendisinde yarattığı değişimi şöyle aktardı: '7 senedir elimin içi ağrıyordu. Birçok doktora gittim; sonuç alamadım. Dr. Abdurrahman bey akupunkturu önerdi, kabul ettim. Kulağımdaki çınlama geçti, ateşim ve aşırı terlemem düzeldi, uyku sorunum geriledi. Elimin ağrısından dolayı namaz kılamıyordum; tüm şikayetlerimden kurtuldum.'

Uygulamanın hedefleri

Merkezde yürütülen akupunktur uygulamalarıyla amaç, modern tıbbi yaklaşımlar ile geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın güçlü yönlerini birleştirerek hastalara daha kapsamlı birinci basamak sağlık hizmeti sunmak. Randevu almak için hastaların akupunktur uygulayan aile hekimine başvurması gerekiyor.

