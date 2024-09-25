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ABD Senatosu, Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Hataları İnceledi

ABD Senatosu, Trump'a yapılan suikast girişimindeki hataların önlenebilir olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:00
ABD Senatosu, Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Hataları İnceledi

ABD Senatosu'ndan Önemli Rapor

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Temmuz ayında eski Başkan Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimiyle ilgili önemli bir rapor yayımladı. Bu rapora göre, olay sırasında Gizli Servis ve diğer güvenlik güçleri arasında meydana gelen hataların, "öngörülebilir ve önlenebilir" olduğu tespit edildi.

Raporun İçeriği

Pensilvanya eyaletinde gerçekleşen suikast girişimi hakkında yapılan incelemelerde, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi, güvenlik planlamasında kritik hatalar olduğuna dikkat çekti. Rapor, planlama, iletişim ve kaynakların dağılımı konularında yetersizliklerin suikast girişimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Güvenlik Açıkları

Raporda, Gizli Servis ve diğer güvenlik birimleri arasında net bir komuta zinciri bulunmadığı vurgulandı. Suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un saldırdığı binanın güvenlik planlamasına dahil edilmediği belirtildi. Ayrıca, çatıda bir şüphelinin olduğu yönünde bir ihbar alındığı, ancak bu bilginin zamanında iletilmediği ifade edildi.

Olayın Sonuçları

13 Temmuz'da Trump, Pensilvanya'daki mitingde destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğradı. Olayın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. FBI, bu olayı bir suikast girişimi olarak tanımlarken, Crooks’un olay yerinde vurulduğunu bildirdi. Eski Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ise saldırının ardından istifa etti.

Komite İfadeleri

Vekil Direktör Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde yaptığı açıklamada, suikast girişiminin gerçekleştiği çatının güvenli hale getirilmemesini savunmanın mümkün olmadığını belirtti. Bu durum, Gizli Servis'in güvenlik önlemleri konusunda daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğini ortaya koymaktadır.

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