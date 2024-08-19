ABD, Sudan Müzakereleri için Cenevre'de Yeni Bir Model Arayışında

ABD’nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, Sudan'daki iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla Cenevre'deki müzakerelerde yeni bir model oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Cenevre Müzakereleri Üzerine

Perriello, Cenevre’deki müzakerelerin ordunun katılımı olmaksızın yürütüldüğünü belirterek, uluslararası ve teknik ortaklarla işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika Birliği temsilcilerinin de bu tartışmalara dahil olduğunu kaydetti.

İnsanlık Krizine Dikkat Çekiliyor

Perriello, Sudan’daki 20 milyon insanın karşı karşıya olduğu kıtlık ve gıda yetersizliği sorunlarına dikkat çekti. Tarafların, insani yardım ve sivil koruma konularıyla birlikte çatışmaların sona erdirilmesine odaklandığını belirtti. Ayrıca, muhtaç durumda olanlara yardım ulaştırmak için gerekli insani yardım koridorlarının açılması gerektiğinin altını çizdi.

Ordu Temsilcisi Katılmıyor

Cenevre'deki görüşmelere Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) katılmakta, ancak ordu temsilcisi yer almamaktadır. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, barış anlaşmalarının uygulanmasının kritik olduğunu vurgularken, isyancı milislerin şehirleri işgal etmeye devam etmesi durumunda barış sağlanamayacağını belirtti.

ABD’nin Daveti ve Cidde Bildirgesi

Antony Blinken, Sudan ordusu ve HDK’nin ateşkes müzakerelerine katılması için Cenevre'ye davet edildiğini açıkladı. Cidde Bildirgesi ile taraflar arasında bir çerçeve oluşturulmasına rağmen, müzakereler defalarca erteleme yaşandı; son olarak 3 Aralık 2023'te patinaja girdi.

Sudan'daki İç Savaşın Durumu

Sudan, 30 yıllık iktidarın ardından halk ayaklanmasıyla mevcut krize sürüklenmiştir. Birleşmiş Milletler, bu çatışmalar nedeniyle 18 bin 800'den fazla can kaybı, 10 milyon yerinden edilme ve 25 milyon insanın yardıma muhtaç durumda olduğunu bildiriyor.