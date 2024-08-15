ABD, Sudan Ordusunu Müzakere Sorumluluğuna Davet Ediyor

ABD'nin Sudan Ordusuna Çağrısı

ABD, Sudan ordusunun, 16 aydır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla Cenevre kentinde gerçekleştirilen müzakerelere katılma sorumluluğu taşıdığını duyurdu.

Vedant Patel Açıklamada Bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sözcü yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere yaptığı konuşmada, Sudan ordusunun müzakerelere katılmasını ve Cidde Bildirgesine uymalarını sağlayacaklarından emin olduklarını belirtti.

Cidde Bildirgesi ve Sudan'daki İnsanlık Durumu

Patel, Cidde Bildirgesi'nin, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) düşmanlıkların durdurulmasını öngören taahhütlerini içeren önemli bir belge olduğunu vurguladı. Ayrıca Sudan'daki insani durumu 'dünyada en vahim insani durumlardan biri' olarak tanımladı.

Sudan Hükümetinin Tepkisi ve Cenevre Görüşmeleri

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin ABD ile diyalog isteğini dile getirirken Cidde Bildirgesi'nin uygulanmasının kritik olduğunu kaydetti. Öte yandan, Sudan hükümeti, Cenevre müzakerelerine karşı olduğu görüşünü ifade etti ve BAE'nin gözlemci olarak katılım talebine itiraz etti.

Sudan'daki İç Savaş ve Sosyal Etkileri

30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesi sonrasında başlayan iç savaşta, ordu ve HDK arasındaki çatışmalar, Birleşmiş Milletler'e göre 18 bin 800'den fazla can kaybına neden oldu. Ayrıca, savaş nedeniyle yaklaşık 10 milyon insan yerinden edilmiş durumda.

Son olarak, uluslararası müzakerelerin sonuçsuz kalması, Sudan'daki barış sürecine yönelik endişeleri artırırken, ABD'nin müzakerelerdeki etkisi dikkat çekiyor.