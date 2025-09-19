ABD: Suriye'de DEAŞ'ın Üst Düzey İsmi Omar Abdul Qader Öldürüldü

CENTCOM, Suriye'de düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın üst düzey üyesi Omar Abdul Qader'ın öldürüldüğünü açıkladı; operasyonun yeri paylaşılmadı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:44
CENTCOM'dan resmi açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlenen bir saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir mensubu olan Omar Abdul Qader'ın öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM'un internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, operasyonun ayrıntılarına ve saldırının konumuna ilişkin detaylı bilgi verilmediği belirtildi.

Açıklamada, Omar Abdul Qader'ın ölümünün, "terör örgütünün Amerikalıları ve ortaklarını tehdit eden gelecekteki saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini sekteye uğratacağı" vurgulandı.

Komutanlık tarafından yapılan duyuru, bölgedeki terörle mücadele harekatının kapsamı ve hedeflerine işaret eden resmi bir adım olarak kayda geçti.

