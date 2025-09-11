ABD Temsilciler Meclisi, Irak AUMF Yetkilerini Kaldıran NDAA'yı Kabul Etti

ABD Temsilciler Meclisi, 2002 ve 1991 AUMF yetkilerini yürürlükten kaldırmayı öngören değişikliği içeren NDAA'nın yeni versiyonunu kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Irak'ta askeri güç kullanımına yetki veren Askeri Güç Kullanma Yetki (AUMF) yasalarının yürürlükten kaldırılmasını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA)'nın yeni versiyonunu kabul etti. The Hill gazetesinin aktardığına göre tasarı, Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Oylama Detayları

Yasa tasarısı, Mecliste 231'e karşı 196 oyla kabul edildi. Kabul oylamasında 4 Cumhuriyetçi üye tasarının aleyhinde, 17 Demokrat üye ise lehinde oy kullandı.

AUMF değişikliği kapsamında yapılan oylamada ise Temsilciler Meclisi üyeleri, resmi savaş ilanı olmadan başkomutana askeri güç kullanma yetkisi veren AUMF yasalarının kaldırılması için 261'e karşı 167 oy kullandı. Değişikliğe Demokratların tamamı lehte oy verirken, 49 Cumhuriyetçi üye de destek verdi.

Değişikliğin Kapsamı ve Önemi

Oylamayla getirilen AUMF değişikliği, 2002 Irak Savaşı ve 1991 Körfez Savaşı yetkilerini yürürlükten kaldırmayı öngörüyor. Amaç, başkanların Kongre'yi atlayarak askeri eylemleri yürütme imkanını zorlaştırmak ve Kongre'nin savaş yetkisini yeniden güçlendirmek olarak açıklandı.

Bu adım, AUMF yetkilerinin başkanlar tarafından geniş yorumlanması ve çeşitli askeri operasyonların hukuki dayanağı olarak kullanılmasına karşı bir tepki niteliği taşıyor.

Arka Plan

Daha önce 2021'de Temsilciler Meclisi, 2002 AUMF'nin yürürlükten kaldırılmasına yönelik bir tasarıyı kabul etmiş; 2023'te ise Senato, hem 2002 hem de 1991 yetkilendirmelerinin kaldırılmasını öngören bir tasarıyı geçmişti.

AUMF yasaları, başkanların resmi savaş ilanı olmaksızın askeri operasyonları haklı göstermelerinde sıkça başvurdukları hukuki dayanaklar oldu. Örneğin, ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldüğü saldırıyı yetkilendirmek için 2002 AUMF'yi kullanmıştı.

Sonuç olarak, Meclis'in kararı başkanlık yetkileri ile Kongre'nin savaş yetkisi arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı; tasarının yasalaşması için Senato ve Başkan onayı aşamaları halen kritik olacak.

