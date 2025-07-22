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ABD Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

ABD’li Temsilci Tom Barrack, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bölgesel meseleleri tartışmak üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 17:21
ABD Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

ABD'li Temsilci Barrack, Lübnan Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Beyrut’taki Ayn et-Tine bölgesindeki Meclis Başkanlığı binasında yapıldı ve ayrıca ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da katıldı.

Görüşmenin Detayları

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşme sırasında, Barrack ve Berri'nin Lübnan’daki siyasi gelişmeler ve bölgedeki güvenlik durumu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapmayan Barrack, gazetecilerin soruları üzerine, "Meclis Başkanı ile görüşme çok iyi geçti. İstikrar için çalışıyoruz ve umutlu olmalısınız," diye belirtti.

Silahların Devlet Elinde Toplanması Önerisi

Barrack ve Berri’nin detaylarını paylaşmadığı görüşmede, ABD'nin silahların devlet elinde toplanması konusundaki önerisini masaya yatırdığı tahmin ediliyor. Barrack, önceki gün Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile de görüşmüştü. Avn ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının tamamen Lübnan'ın iç meselesi olduğunu vurguladı ve Washington yönetiminin Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırdığını hatırlattı.

ABD'nin Silahsızlandırma Önerisi

Tom Barrack, 19 Haziran tarihinde Beyrut yönetimine, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" önerisini sunmuştu. Ayrıca, 27 Haziran tarihinde katıldığı Al Arabiya televizyonunda, Hizbullah'ın askeri kanadının tamamen ortadan kalkması gerektiğini söylemiş ve bunun için takvim belirlenmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Hizbullah'dan Yanıt

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 6 Temmuz tarihinde Aşura töreninde yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın silahlarının teslim edilmesi çağrılarına, İsrail’in Lübnan’daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceklerini belirtmişti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (fotoğrafta), Lübnan Meclis...

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (fotoğrafta), Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile "Lübnan ve bölgesel meseleleri" ele aldı. Barrack ve Berri, başkent Beyrut’taki Ayn et-Tine bölgesindeki Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (fotoğrafta), Lübnan Meclis...

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (fotoğrafta), Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile "Lübnan ve bölgesel meseleleri" ele aldı. Barrack ve Berri, başkent Beyrut’taki Ayn et-Tine bölgesindeki Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi.

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